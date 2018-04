TRAGEDIE! Cine este femeia care a murit după ce a fost parțial ”aspirată” din avionul groazei (FOTO, VIDEO)

Călătorie de coşmar pentru 143 de călători ai unei curse New York - Dallas. Avionul a aterizat de urgență pe aeroportul din Philadelphia, după ce motorul stâng a explodat în aer, iar un hublou s-a spart.

O femeie a murit după ce a fost parțial ”aspirată” din avion. Ceilalţi pasageri au reuşit să o prindă, însă aceasta a murit din cauza rănilor.

Ea se numește Jennifer Riordan, are 43 de ani și este mamă a doi copii. Era administratoră la Wells Fargo, o bancă americană și se afla într-o călătorie de afaceri, potrivit stirile pro tv.

De asemenea, alte 7 persoane au fost rănite, după acest incident dramatic.

