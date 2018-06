Un scandal între o gașcă de cartier și polițiști s-a terminat tragic.

Mai mulți tineri au fost luați la întrebări de oamenii legii, în noaptea de duminică spre luni, pe o stradă din San francisco, SUA. La un moment dat unul dintre bărbați a fugit. În urma sa, polițistul a tras mai multe focuri de armă, împușcându-l în spate, acesta prăbușindu-se pe asfalt.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.