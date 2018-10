Tragedie în SUA: Podeaua unei clădiri s-a prăbușit în timpul unei petreceri. Bilanțul victimelor (VIDEO)

Zeci de persoane au fost rănite după ce o podea s-a părbușit în timpul unei petreceri la care participau studenți ai Universității Clemson, din Carolina de Sud, informează BBC.

Tinerii, membrii ai frăţiei Kappa Alpha Psi, sărbătoreau începutul de an într-un complex de apartamente din afara campusului. La scurt timp după începutul petrecerii, podeaua a cedat, unele dintre persoane ajungând inclusiv până la subsolul clădirii.

Cel puțin 30 de persoane au fost rănite, multe suferind fracturi. 23 de răniți au fost transportați la spital.

„Toată podeaua s-a prăbuşit. Oamenii sunt răniţi, sângerează. Am sânge în pantofi, este destul de gravă situaţia”, a declarat o studentă pentru Greenville News.

„Biroul pentru problemele studenţilor lucrează pentru a determina câţi dintre cei răniţi erau studenţi ai Universităţii Clemson şi pentru a informa autorităţile de acest lucru”, se arată într-un comunicat al Universităţii.

