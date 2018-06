TRAGEDIE URIAȘĂ LA MALL! Tavanul s-a PRĂBUȘIT peste oameni. Bilanțul victimelor (VIDEO)

Scene şocante într-un centru comercial din China. Nouă oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce tavanul clădirii s-a prăbuşit. Momentele groazei au fost surprinse de camerele de supraveghere. Atenţie urmează imagini care vă pot afecta emoţional.

