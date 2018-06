TSUNAMI CĂZUT DIN CER. Fenomen RAR, surprins de un alpinist (VIDEO)

Alpinistul Peter Maier a reușit să filmeze un fenomen extrem de rar în zona lacului Millstater din Austria, notează lesoir.be.

Ceea ce prezintă Maier ca fiind un tsunami căzut din cer este, de fapt, o rafală descendentă şi o schimbare bruscă şi radicală a vântului, provocând un curent rapid de aer spre sol.

Fenomenul este foarte greu de prevăzut, are o intensitate incredibilă și reprezintă un pericol extrem de mare pentru aviaţie.

Clipul lui Peter Maier a fost văzut deja de peste un milion de persoane pe Facebook.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.