Un bărbat a murit strivit de sicriul mamei sale (VIDEO)

Un bărbat din Indonezia a murit strivit de sicriul mamei sale, care a căzut de pe turnul funerar în timpul ceremoniei înmormântării, notează AFP.

Cărăuşii au ridicat sicriul pe o scară de bambus pentru a-l aşeza pe turnul funerar. Scara a alunecat şi sicriul a căzut peste bărbat.

Într-o filmare se observă cum scara alunecă în timp ce bărbaţii care cară sicriul ajung în partea de sus a turnului.

Bărbatul a fost înmormântat lângă mama sa.

