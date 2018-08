Descoperire EPOCALĂ a astronomilor: Avem 'DOVEZI DEFINITIVE' că există apă pe LUNĂ!

Astronomii au făcut o descoperire extrem de importantă: ei au identificat petice de gheață răzlețe în zona polilor Lunii care ar putea, în viitor, să fie o sursă de apă pentru oamenii care ajung acolo.

Noile date, furnizate de măsurătorile unui instrument mineralogic al NASA montat pe sonda indiană Chandrayaan-1, a cărei misiune a avut loc acum 10 ani, arată că există apă pe sol în mai multe locuri din apropierea regiunilor polare lunare care se află permanent în umbră, ferite de căldura razelor solare, scrie hotnews.ro, citând The Guardian.

Măsurătorile zonelor cu gheață au indicat că acestea tind să se formeze în locurile unde temperatura nu urcă peste -163 grade Celsius, dar temperatura scăzută nu este de ajuns pentru a garanta existența gheții: doar 3,5% din zonele umbrite verificate au arătat semne că ar exista apă.

Potrivit unui articol din Proceedings of the National Academy of Sciences, măsurătorile reprezintă prima "dovadă directă și definitivă" că există gheață pe suprafața lunii.

"Aceste depozite de gheață ar putea fi utilizate ca o resursă locală de viitoarele misiuni de explorare de pe lună", scriu autorii articolului citat.