Gafă de proporţii: Huawei promovează camera noului Nova 3 cu fotografii realizate de un aparat profesionist (VIDEO)

Compania Huawei a fost prinsă din nou cu mâţa-n sac. Într-o reclamă la modelul Nova 3, compania chineză a folosit un aparat foto DSLR profesionist pentru a promova performanţele de captură selfie ale smartphone-urilor Huawei.

Huawei este din nou în mijlocul unui scandal, dupã ce s-a aflat cã o campanie publicitarã desfãșuratã în Egipt a indus publicul în eroare. Practic, în reclamã apar fotografii fãcute de un aparat foto DSLR, însã clipul publicitar induce ideea cã de fapt pozele au fost realizate cu smartphone-urile Huawei Nova 3, respectiv Huawei Nova 3i, potrivit go4it.

Totul s-a aflat dupã ce unul dintre actorii din reclamã a postat o serie de fotografii ''behind the scene'' de la filmãri.

