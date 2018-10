Radu Banciu: De la guvernele Petru Groza încoace nu a mai exista o asemenea ruşine în România cum e asta cu terfelirea justiţiei (VIDEO)

Radu Banciu a comentat în ediţia de luni seară a emisiunii Lumea lui Banciu obsesia actualei puteri privind modificarea legilor din domeniul justiţiei.

"Ce se întâmplă aici şi cu politica asta cu legile justiţiei care ne trimit într-o ruşine cum nu a mai existat în România. Epoca lui Ceauşescu nici nu se mai pune că acolo eram prizoneri cu toţii acolo în lagărul ăsta comunist. Eu am impresia că de la guvernele Petru Groza încoace nu a mai exista o asemenea ruşine în România cum e asta cu terfelirea justiţiei. S-au plictisit şi oamenii simpli să mai iasă pe stradă.

Au fost şi acum în Piaţa Universităţii, au mai fost şi la Cluj, mai ies şi la Timişoara dar nu pot ieşi la infinit văzând că nu se întâmplă nimic. Nu ăsta ar fi rostul oamenilor serioşi, oamenilor verticali, cei care chipurile nu şi-au pus dreptatea în joc, adică nu sunt cumpăraţi de nu ştiu ce televiziuni sau partide, ăştia care se pretind independenţi şi savuroşi", a comentat Radu Banciu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.