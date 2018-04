Radu Banciu, despre Elena Udrea: Cum este posibil ca o doamnă care nu a fost judecată definitiv în țara sa să primească statut de refugiat politic într-o țară care nu-i cunoaște trecutul politic? (VIDEO)

Radu Banciu a vorbi în ediția de duminică a emisiunii „Lumea lui Banciu” despre faptul că Elena Udrea a confirmat că a primit statutul de refugiat politic în Costa Rica.

”Nu avem o explicație, președintele Klaus Iohannis, care are în mână, în mod normal, politica externă a țării sale, deocamdată nu s-a exprimat, nu avem nici de la Teodor Meleșcanu sau de la ministrul Justiției vreo informare cum este posibil ca o doamnă care nu a fost judecată definitiv în țara sa să primească statut de refugiat politic sau azil politic într-o țară care nu-i cunoaște trecutul politic”, a comentat Banciu.

”Este un precedent mai mult decât periculos pentru că dacă un astfel de om ajunge să ceară și să obțină acest azil politic, înseamnă că orice condamnat din România, cel puțin în primă instanță, poate să plece cu primul avion oriunde în America Centrală și să ceară azil politic”, a mai spus Radu Banciu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.