Radu Banciu, despre numele de miniştri vehiculate după remaniere: Ce blestem! Nu există speranţe, sunt numai aceeaşi în cercurile lor (VIDEO)

Radu Banciu a comentat în ediţia de marţi seară a emisiunii Lumea lui Banciu numele de miniştri vehiculate după remanierea guvernamentală ce urmează a fi făcută de PSD.

"Am aflat noile poziţiile de miniştri, că ele nu sunt oficiale, din cabinetul Dăncilă. Pleacă de la Muncă doamna Olguţa Vasilescu ca să îl înlocuiască pe Paul Stănescu, baronul de Olt. În locul doamnei Olguţa vine Rovana Plumb. Ce blestem!

La Educaţie nu există în tot învăţământul românesc şi în tot învăţământul mondial altcineva. Putea să aducă Liviu Dragnea pe una din Noua Zeelandă, să o plătim să o aducă să conducă învăţământul. Sau una din Finlanda unde este cel mai performant învăţământ european sau una din Islanda unde e iar performant. Nu, vine Cati Andronescu!

La Muncă se duce fix Rovana Plumb. Pleacă Olguţa Vasilescu, dar nu de tot, se duce pe o poziţie mai călduţă unde se trage mai puţin cu tunul în dânsa şi vine Rovana Plumb. Deci nu există speranţe, sunt numai aceeaşi în cercurile lor. În condiţiile astea ce performanţă să faci?", a comentat Radu Banciu.

