Radu Banciu, după alegerile de la FRF: Este bine că a pierdut Generaţia de Aur. O generaţie care nu a câştigat nimic, de oameni neplăcuţi şi de prost gust (VIDEO)

Radu Banciu a comentat în ediţia de miercuri seară a emisiunii Lumea lui Banciu înfrângerea suferită de Ionuţ Lupescu, reprezentantul Generaţiei de Aur, în alegerea pentru preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal, în faţa lui Răzvan Burleanu.

"Alegeri la Federaţia Română de Fotbal, Răzvan Burleanu a câştigat din primul tur, un rezultat surprinzător, mai ales că rezultatul său este cu 90 de voturi mai mult decât Ionuţ Lupescu. (...) Din punctul nostru de vedere este de două ori bine. În primul este bine că a pierdut Generaţia de Aur, dacă mai rămăsese ceva din ea. Oricum am spus că numele este pocit şi nu merita nici să îl ţii minte. O generaţia care nu a câştigat nimic, oameni neinspiraţi, neplăcuţi, oameni de prost gust şi mulţi dintre ei şi nenorociţi în viaţa de zi cu zi. Vezi condamnarea lui Gică Popescu absolut logică şi corectă. Până la urmă el a intrat la puşcărie pentru fărădelegi greu de imaginat.

Toate şleahta asta care se adunase practic în jurul lui Ionuţ Lupescu, un individ tot aşa neinspirat ca şi ei, un bâlbâit care nu avea nicio calitate de orator, nicio calitate de conducător, de manager. Dacă l-aţi auzit vreodată, poate că nu l-aţi auzit niciodată în situaţii din astea oficiale, pe Ionuţ Lupescu vorbind v-aţi fi crucit. Era genul ăla de om ca şi Miodrag Belodedici care dacă venea să înregistreze o reclamă la radio nu o termina nici în 7 ore", a comentat Radu Banciu.

