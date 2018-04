Radu Banciu a comentat în ediţia de luni seară a emisiunii Lumea lui Banciu decesul cântăreţei de muzică populară Ionela Prodan.

"S-a prăpădit cântăreaţa de muzică populară Ionela Prodan, la vârsta de 70 de ani, la Spitalul Elias, după un cancer pancreatic extrem de dur. O artistă, cum a fost ea cunoscută, un înger, cum spune fiica sa, Ana Maria Prodan. Nu numai un înger, icoane vieţii fiicei sale, cea care se pare că va conduce corul îngerilor în rai unde este aşteptată zilele viitoare. Un om ireproşabil, un om bun şi minunat, un om încărcat de daruri.

Păcat, citind toate astea că Ionela Prodan a trebuit să trăiască în această lume, chiar peste aceste hotare. Ce s-ar fi întâmpla dacă un om de o asemenea bunătate şi cu un asemenea talent s-ar fi născut într-o lume normală. 70 de ani totuşi înseamnă că femeia a îndurat, pe lângă pasajele alea alegorice lângă Ion Dolănescu, şi perioada cruntei dictatori. E adevărat că să fii artist, să fii talentat, să fii la modă în epoca Ceauşescu nu îşi crea o viaţă chiar atât de dificilă, dar anii oricum au fost de rahat pentru toată lumea", a afirmat Radu Banciu.

