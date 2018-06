Radu Banciu: Programul de guvernare nu are nimic modern. Nu o să facem poduri precum chinezii, nu o să facem autotrăzi, nu o să facem nimic! (VIDEO)

Radu Banciu a comentat în ediţia de luni a emisiunii Lumea lui Banciu declaraţiile ministrului Transporturilor, Lucian Şova, privind lipsa de autostrăzi din România.

"Ia să vedem declaraţia ministrului Transporturilor, Lucian Şova, un om oarecum cruţat în ultima vreme de media, tocmai pentru că în inerţia transporturilor şi a politicii româneşti, doar modificările legilor justiţiei mai contau, în rest nimeni nu se aştepta la altceva. De altfel, programul de guvernare nu are nimic modern, nu o să facem poduri precum chinezii, nu o să facem autotrăzi, nu o să facem nimic. Acolo, între salarii, pensii, inflaţie, ROBOR şi, desigur, modificările legilor justiţiei, cam asta este actualitatea actualului partid.

În aceste condiţii, probabil şi un pic frustrat, asta trebuie să i-o acordăm, în sensul în care ştie că nu poate schimba nimic, deşi condiţiile poate că i-ar permite întrucât el nu este primul ministru al Transporturilor de după Revoluţie şi nici ultimul. În aceste condiţii, probabil văzând eşecul predecesorilor săi, el acumulează frustrarea asta că şi după mine, când se va termina mandatul, probabil se va spune la fel. Şi atunci, declaraţia lui este absolut încântătoare în contextul actual", a comentat Radu Banciu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.