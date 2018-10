15 motive să consumi cu convingere nuci, alune şi seminţe

Intr-un articol recent publicat în New England Journal of Medicine, au fost dezvaluite cateva dintre beneficiile consumului de nuci. Mai exact, cine consuma nuci de 5 ori pe saptamana sau mai mult isi reduce cu 29% riscul de a muri din cauza unor boli cardiovasulare si cu 11% riscul de a muri din cauza unui infarct. De semenea, se reduce cu 23% riscul mortii din pricina unei infectii, si cu 24% din cauza unei boli respiratorii. Riscul de muri din pricina unei boli de rinichi scade cu 29%, iar cel din cauza cancerului cu 11%.

Iata si alte 15 motive pentru care este indicat sa consumi cu convingere nuci, alune si seminte:



1. Sunt alimentele perfecte pentru vegetarieni si vegani

Sursa bogata de proteine si grasimi sanatoase, nucile, alunele si semintele sunt excelente pentru a echilibra dieta celor care au un regim de viata vegetarian sau vegan.



2. Sunt scazute in carbohidrati si au un index glicemic mic

Indexul glicemic inseamna cat de repede sunt digerate si absorbite in organism zaharurile. Cu cat indexul glicemic este mai mare, cu atat acestea sunt absorbite mai repede, crescand riscul aparitiei sindromului metabolic si a diabetului. In schimb nucile, alunele si semintele sunt scazute in carbohidrati si sunt indicate atunci cand ai o cadere de glicemie sau ti-e pofta de ceva dulce.



3. Sunt satioase

Desi au destule calorii, nucile, semintele si alunele dau repede senzatia de satietate, astfel incat nu consumi multe. De altfel, nucile, semintele si alunele sunt recomandate in diete pentru ca ajuta la scaderea in greutate.