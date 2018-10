Abandon în masă la Exatlon! Șapte războinici au părăsit competiția: Ce se întâmplă cu echipa României rămasă în competiție... (FOTO)

Șapte războinici au ales sa abandoneze competiția Exatlon din Mexic după ce patru dintre ei au fost implicați într-un incident aviatic, înainte de meciul împotriva României.

Astfel, Antonio Rosique, prezentatorul Exatlon Mexico, a anunțat că cei șapte au dorit să fie alături de familiile lor, informează exatlon.kanald.ro.

„Poate vă întrebați de ce nu îi vedeți aici pe membrii echipei Războinicilor. M-am întâlnit cu ei cu puțină vreme în urmă, am luat prânzul împreună. Am decis că astăzi echipa Războinicilor să se odihnească și să se destindă, pentru că pe drumul de întoarcere de la recompensa din Punta Cana pe care au câștigat-o la panoul cu bani, unii dintre companionii noștri de călătorie, mai exact patru dintre ei, Isabel, Gonzalo, Paola și Evelyn, dar si 6 colegi din echipa de productie care ne-au insotit, au avut parte de o experienta infricosatoare in avionul cu care se intorceau. Echipa a calatorit cu doua zboruri, iar cel in care se aflau Isabel, Gonzalo, Paola si Evelyn a traversat o zona cu turbulente. Tocmai am discutat cu ei si mi-au povestit totul. Am discutat in timp ce luam pranzul si mi-au spus ca din cauza turbulentelor a avut loc o defectiune mecanica. Pentru cateva secunde, viteza avionului a crescut, iar aparatul s-a rasucit la 360 de grade. Dar multumita lui Dumnezeu si Sfintei Fecioare Lupe, pilotul a reusit sa stabilizeze avionul si sa aterizeze in siguranta pe aeroport.”, a spus Antonio Rosique, prezentatorul Exatlon Mexico, inainte de meciul Romania-Mexic.

Așadar, concurenții Exatlon România au câștigat categoric în meciul împotriva Mexicului. Echipa României a condus tot meciul, iar victoria a fost la o diferență de patru puncte (10-6).