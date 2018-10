Amănunte TERIBILE despre dieta Andreei Marin: Nicio femeie NU a mai PĂȚIT asta până acum...

Andreea Marin are o siluetă de fotomodel! Frumoasa brunetă a apelat la ajutorul nutriționistului italian Gianluca Mech pentru a slăbi. A ținut dieta tisanoreică, care durează 40 de zile. Pe lânga regim, ea a făcut și mult sport.

”În primul rând, e o dietă ușor de ținut, e foarte logică. Pentru mine a accepta să îmi spună oricine ”Fă așa! Crede-mă, vei avea succes cu asta!” e o rețetă care nu ține. Pentru mine totul trebuie să fie logic. Omul acesta a știut să îmi povestească, să îmi explice, să vină cu argumente, are în spate numeroase studii științifice care susțin această poveste. Nu e întâmplător o poveste de succes nu doar în țara lui, ci și în întreaga lume. Și ca să mă conving și mai mult decât atât, am plecat spre Italia, am intrat în culisele uneia dintre fabricile de acolo, am văzut exact ce se întâmplă dincolo de ceea ce vede orice om. Și după aceea, am și testat-o”, a susținut Andreea Marin.