Andreea Esca, anunț ȘOC: Poate ar trebui să RENUNȚ... Ce se va întâmpla cu Știrile Pro TV...

Andreea Esca a vorbit despre posibilitatea de a renunța la televiziune. Știrista a spus că are foarte multe proiecte și în print, și în online, dar tot nu vrea să renunțe la televiziune pentru că este prima ei dragoste.

”Deși, am foarte multe lucruri și câteodată mă gândesc: «Poate ar trebui să mai tai din ele, să mai renunț la ceva», nu sunt în stare tocmai pentru că, ajungem la începutul discuției noastre, le fac din plăcere. Știi că dacă aș face ceva… uite, să zicem: «Asta o faci pentru că ai nevoie de suma asta de bani», aș zice: «Bine, uite, o tai pe asta pentru că o să rămân cu asta», dar nu e despre asta! Adică nu este despre asta! Și atunci nu știu ce să îți spun.

Sigur că televiziunea rămâne prima mea dragoste. Adică, în momentul ăsta, ca să îți răspund totuși la întrebarea ta, aș renunța la online. Nu aș renunța încă la televiziune, chiar dacă tu o să îmi spui: «Da, dai, uite, televiziunea e pe moarte, poate ar trebui să rămâi în online». E tot despre «a iubi». Adică da, și dacă este pe moarte, ce, nu mai stai lângă un om, pentru că este pe moarte, dacă îl iubești?! Așa o să stau și eu în televiziune, până o să moară.

Dacă o să moară, o să moară cu mine acolo. Adică nu mi se pare fair (cinstit - n.r.) să o abandonez acum, la greu! Așa cum nu mi s-a părut fair să abandonez print-ul. Deci, când am plecat din print către online, am zis: «Asta e, trebuie să mergem, să nu știu ce», după care am dat drumul site-ului, după care, mi-am dat seama după câteva luni că:

«Nu, nu e ok, eu nu pot să las print-ul să moară», pentru că mie îmi place. Eu iubesc revistele, să simt cum miroase hârtia, să dau pagina, să văd pozele mari, lucioase, nu numai pe calculator”, a spus Andreea Esca.