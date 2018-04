Averea INCREDIBILĂ a Ionelei Prodan: Cântăreața lasă moștenire MILIOANE de euro

Ionela Prodan a lăsat moștenire o avere incredibilă, făcându-și testamentul cu mult înainte de a muri.

„Da, mi-am făcut testamentul. Prima dată l-am făcut aşa mai negândit, decât de mine. Apoi, le-am chemat pe amândouă fetele. Asta e a ta, asta e a ta. La nepoţi nu am împărţit, le-am pus bani pe numele lor şi, când vor face 18 ani, să deschidă contul. Am trei de la Ana şi una micuţă la Las Vegas. Am patru nepoţi. Le-am pus 30.000 de euro la fiecare”, susținea Ionela Prodan.

Cântăreața are 1,4 milioane de euro doar în conturi, potrivit declarației de avere din octombrie 2016, când a candidat pentru Senat, din partea PSD Covasna, informează Știripesurse.

Fetele sale, Ana și Anamaria, au de împărțit restul de 1,28 milioane de euro, adică 640 de mii de euro de fiecare, un apartament și trei vile aflate pe numele mamei lor.