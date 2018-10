Loredana și Cabral fac echipă la Pro TV. Cei doi vor prezenta o nouă emisiune de tip talent show.

All Together Now, format achiziționat de la Endemol-Shine, a avut un succes răsunător în străinătate.

Formatul emisiunii prevede că un concurent cântă pe scenă în fața unui public format din 100 de jurați - oameni din industria muzicală. Dacă un jurat apreciază concurentul, se ridică în picioare și începe să cânte împreună cu el (la formatul original BBC a existat un concurent la care au cântat împreună cu el toți cei 100 de jurați). Se crează un fel de cor, de unde și numele emisiunii All Togheter Now. Câștigă concurentul care ridică cei mai mulți jurați în picioare, scrie Pagina de Media.

Emisiunea va debuta în primăvara lui 2019. Cabral va fi prezentatorul principal, iar Loredana este juratul șef.

