Ce PENSIE avea Ionela Prodan după 30 de ani de muncă! Ar fi trăit pe picior mare cu banii aceștia

Interpreta de muzică populară, Ionela Prodan, a cântat mai bine de 30 de ani și a strâns o avere frumoasă din muzică.

În 2012, Ionela Prodan avea şase proprietăţi şi conturi de 1,5 milioane de euro, potrivit declaraţiei sale de venit. Tot atunci a precizat că încasează o pensie anuală de 20.400 de lei, aproximativ 1700 de lei pe lună.

În 2016, Ionela Prodan a candidat pentru un loc în Senat, ajungând la o pensie de 26.400 de lei, adică în jur de 2200 de lei pe lună.

În urmă cu ceva timp, cântăreața de muzică populară a vorbit în cadrul unei emisiuni TV despre testamentul pe care îl lasă în urma ei și despre cum și-a împărțit averea:

„Da, mi-am făcut testamentul. Prima dată l-am făcut aşa mai negândit, decât de mine. Apoi, le-am chemat pe amândouă fetele. Asta e a ta, asta e a ta.

La nepoţi nu am împărţit, le-am pus bani pe numele lor şi, când vor face 18 ani, să deschidă contul. Am trei de la Ana şi una micuţă la Vegas. Am patru nepoţi. Le-am pus 30.000 de euro la fiecare”, povestea artista în cadrul unei emisiuni televizate.

Ionela Prodan a murit ieri, 16 aprilie, după ce s-a luptat o perioadă lungă de timp cu o boală cruntă. Se pare că mama impresarei Anamaria Prodan avea probleme grave la pancreas, iar artista de muzică populară și-a petrecut ultima perioadă a vieții mai mult prin spitale. Anunțul a fost făcut de fiica sa, Anamaria Prodan, pe Facebook