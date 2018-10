Ce se întâmplă în camera din Londra unde locuiește fiica Andreei Esca: Imaginile vorbesc de la sine... (VIDEO)

Andreea Esca prezintă știri de 23 de ani, iar de 18 trăiește viața pe ritmuri de breaking news alături de fiica ei, Alexia.

Odată cu majoratul și cu terminarea liceului, fiica Andreei și-a luat zborul la Londra, acolo unde studiaza la University for Creative Arts. Alexia a prezentat pe vlogul ei cum arată viața de student în Regatul Unit, incomparabil cu ceea ce întâlnim în România.

Andreea Esca este o mamă model. Deși salariul ei rămâne un mister, prezentatoarea nu se uită la bani când vine vorba de educația fiicei sale. Investestiția a avut și roade satisfăcătoare, întrucât Alexia a absolvit liceul privat francez din Capitală și a luat Bacalaureatul cu media 9,97. După liceul francez, a luat calea sistemului universitar londonez, acolo unde s-a mutat deja într-un cămin dotat ca un hotel de cinci stele. Clădirea căminului are un un amfiteatru, cameră de karaoke, sală de cinema, sală de fitness, cantină, un sky bar dar și o spălătorie, potrivit cancan.ro.

