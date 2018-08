Imagini șoc: Cum a fost surprinsă Andreea Esca dis de dimineață... (FOTO)

Andreea Esca are o relație foarte apropiată cu părinții săi. Deși are, la rândul ei, o familie foarte frumoasă, prezentatoarea tv petrece mult timp împreună cu părinții ei cu care se mândrește de fiecare dată când are ocazia.

Vedeta a publicat pe Instagram o fotografie cu tatăl ei, Dumitru Esca, dezvăluind astfel că el este cel care îi dă trezirea în fiecare dimineață.

La 80 de ani, Dumitru Esca este un om activ și plin de viață. De altfe, fiica lui a mărturisit că acesta face nu mai puțin de 20 de bazine pe zi că să se mențină în formă.