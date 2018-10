Încă o DRAMĂ în muzica ROMÂNEASCĂ! O celebră cântăreață a fost BĂTUTĂ! Fanii sunt șocați

Cântăreața Luminița Anghel a dezvăluit că a trecut printr-un moment dureros în urmă cu mulți ani. Ea a mărturisit că a fost lovită de unul dintre partenerii ei.

„I-am protejat din multe puncte de vedere. Cu nefericirile mele în dragoste. Mama n-a știut niciodată dacă am fost vreodată sau nu lovită de un bărbat. N-au știut. Eu am fost un copil care și-a asumat, până în prezent, când nu mai sunt copil, greșelile și luările de decizii greșite”, a declarat cântăreața, potrivit click.ro.

Ea a mărturisit că sentimentul pe care l-a simțit când a fost lovită a fost furia.

„Furie. În cazul meu furie, pentru că nu s-a întâmplat des și nici foarte grav. Dar s-a întâmplat o dată în viață.

Și eu sunt o fire foarte vulcanică. Îmi ies din sărite foarte ușor și sunt ca un cocoș, chiar dacă sunt pitică. Și la vremea aceea eram cu zece kilograme mai slabă ca acum. Săream să mă apăr. Furie. Bineînțeles că nu s-a pus problema unei victime, în sensul că nu am rămas. Niciodată nu am rămas în relația în care am văzut că ar putea exista un final mai tragic decât pare”, a mai precizat artista.