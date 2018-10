Jet Li explică de ce a refuzat să joace în Matrix: Actorul nu dorea ca mişcările lui de kung-fu să fie înregistrate digital (VIDEO)

Superstatul Jet Li, expert în arte marțiale, şi-a explicat decizia de a refuza să joace în continuările filmului Matrix turnate la începutul anilor 2000: Matrix Reloaded and Matrix Revolution.

"A fost o luptă comercială pentru mine", a spus actorul, adăugând că şi-a dat seama că "americanii au vrut să filmez timp de trei luni, dar să stau cu ehipa de filmare timp de nouă luni. Și timp de șase luni voiau să înregistreze și să copieze toate mișcările mele într-o bibliotecă digitală".

"Până la sfârșitul filmărilor, dreptul la aceste mișcări le-ar fi aparţinut lor", a precizat Jet Li, în cel mai recent interviu pe care l-a acordat, potrivit abacusnews.com.

Actorul a mai spus că pe atunci că era deja îngrijorat de faptul că tehnologia viitorului le-ar permite producătorilor americani să-i reproducă digital corpul în mișcare și să suprapună fața unui actor pe el.

