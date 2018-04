Kanye West scrie o carte de filosofie şi se compară cu Stephen Hawking

Rapperul american Kanye West a anunţat că scrie o carte de filosofie. El s-a comparat cu Stephen Hawking, iar pe soția sa, Kim Kardashian, a asemănat-o cu Maria Antoaneta.

”Scriu o carte de filosofie intitulată ”Break The Simulation”. Am această filosofie – sau să spunem că este doar o idee, pentru că uneori cuvântul ”filosofie” sună prea dur. Am o idee despre fotografii, despre oameni obsedaţi de fotografii – acestea te scot din prezent şi te transportă în trecut sau în viitor.

Fotografiile pot fi folosite ca documente, dar de multe ori acestea pun stăpânire pe oameni. Unele persoane trăiesc prea mult în amintire. Oamenii vor întotdeauna să audă istoria unui lucru, ceea ce e important, dar cred, totuşi, că este dată o prea mare importanţă istoriei”, a susținut Kanye West, pentru The Hollywood Reporter, citat de nme.com.

Rapperul s-a comparat apoi cu profesorul Stephen Hawking: ”Cred că sunt asemănător cu Stephen Hawking. El îşi modifica ideile şi teoriile tot timpul”.

Despre soția sa a spus că este ”Maria Antoaneta a timpurilor noastre”.