Laura Cosoi, mesaj EMOȚIONANT despre viața alături de Rita: Eram cu fetița la sân și...

Laura Cosoi a postat un mesaj extrem de emoționant despre viața alături de soțul ei și micuța Rita. Actrița este o mamă și o soție extrem de fericită și a vrut să împartă bucuria sa și cu prietenii virtuali.

“După ce am născut, am mers în salon unde am rămas doar cu Rita și Cosmin, asa cum mi-am dorit. Am vrut ca aceasta experienta sa fie cat se poate de intima, în formula completa de trei. Cosmin m-a ajutat enorm și sunt sigura ca fara el, nasterea nu ar fi fost in forma ei completa, desavarsita. M-a sprijinit in toate felurile posibile. Eram cu fetita la san, Cosmin atipise, iar eu, uitandu-ma la ei, m-am pomenit cu ochii în lacrimi. „S-a nascut Rita, copilul lui Dumnezeu” – fraza aceasta mi-a venit în minte în acele clipe. Nu am putut să nu mă gândesc la faptul că noi, oamenii, suntem creatii perfecte, care, iata, se multiplica in forma lor perfecta. Am realizat atunci minunea aceasta, cum este venirea pe lume a unui copil, dar si faptul ca, toți suntem ai lui Dumnezeu!

Suntem recunoscători! Iti multumim Rita ca ne-ai ales si ca astfel avem sansa sa fim nemuritori, dând viață!”, a scris Laura Cosoi.