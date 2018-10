MEGA-SCANDAL la Exatlon între Giani Kiriță și Roxana Vancea: ''Ești nebună?'' Cine a avut dreptate

Între Giani Kiriță și Roxana Vancea s-au iscat discutii aprinse.

Antrenorul a fost extrem de enervat de vedeta si a facut-o sa planga, dupa ce ea a spus ca Pulhac ar fi trebuit sa nu intre pe traseu pentru ca nu se simtea bine, informează wowbiz.ro.

Nervii fostului fotbalist au fost intinsi la maxim si de faptul ca Razboinicii si, mai ales, Ciprian Silasi, s-au bucurat foarte zgomotos si au dansat facandu-le in ciuda Faimosilor.

„Cristi e mut? Are purtator de cuvant?", spune Vladimir Draghia.

„Ea nu a vrut decat sa aplaneze un conflict care urma sa se iste. Daca Giani nu se certa cu ea, se certa cu Cristi pentru ca a oscilat intre a intra sau nu pentru ca era accidentat", a spus antrenorul de fitness al Roxanei Vancea.

„E o problema aici. La greu se vede carcaterul. Daca nu ai o tarie psihica sau nu ai o educatie buna, d emulte ori iese acea parte negativa din tine si iti arati carcaterul. Nu am nimic cu nimeni si ii respect pe toti. Si eu la antrenamente ma frustram de multe ori. Daca nu ajungi in situatii de genul asta nu ajungi sa te cunosti pe tine insuti. In momentul cand dai de greu, mai ales cand nu poti sa te integrezi, cand sunt curse foarte grele, te frustrezi.", a spus si Daniel Ghita.

„Omul a venit ca antrenor. A venit sa ii ajute sa castige puncte, nu sa ii ajute sa se cunoasca intre ei. Roxana Vancea a spus ca a venit sa se distreze. Daca vrei sa te distrezi te duci in fata blocului. Giani Kirita a venit sa ii ajute sa castige puncte. El a vrut sa ii cunoasca. Nu sunt de acord cu Giani 100%, nu o sa ii dau dreptate pana in panzele albe, dar acum a avut dreptate. Trebuie sa recunosc, Giani are o problema cu autoritatea femeii in fata lui. It este greu sa asculte de o fata. Nu spun ca este misogin, s-ar putea sa conteze faptul ca este femeie, dar mai sunt femei si nu a avut nici macar o problema cu ele", a spus Vladimir Draghia.

Scandalul dintre Roxana Vancea și Giani Kiriță a izbucnit după ce „Faimoșii" au fost învinși categoric de "Războinici", cu scorul de 10-4.

Giani Kiriță, antrenorul lor, și-a certat echipa, după care s-a luat la harță cu Roxana Vancea.

„Strict de puncte e vorba. Ai luat puncte, ai câștigat. N-ai luat puncte, râd lăutarii de tine. Sunt unii care ar trebui să facă mai mult și să vorbească mai puțin. Trebuie să strângeți rândurile, asta e, mai greșesc, nu pot să am și facultate și să fiu și sportiv de performanță, să fiu și șmecher, să fiu și de stradă, să fiu și de școală, înțelegi, domnișoara Roxana? Lasă vrăjelile astea, că nu merg «vagabontismele» astea cu mine. Eu sunt altceva” a spus Giani.

„Păi, tu faci vagabontisme”, a spus Roxana Vancea.

„Păi, «vagabontisme», ți-am zis că nu hotărăști tu. Tu vezi-ți de treaba ta și adu puncte. Ești nebună”, a spus Giani Kiriță.

„Da, sunt nebună! Vorbește-mi frumos!”, i-a replicat Vancea.

„Nu am ce să vorbesc cu Giani, pentru că Giani nu poate să poarte un dialog. Giani urlă tot timpul”, a spus Roxana Vancea la final.