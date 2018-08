Impresara Anamaria Prodan, în vârstă de 47 de ani, a făcut furori pe rețelele de socializare cu pozele sale din vacanță.

Însă, acestea au adus și critici și chiar dezvăluiri șocante.

Astfel, soția lui Reghecampf a fost surprinsă la plajă diferit de cum încearcă să se impună pe rețelele sociale, potrivit click.ro.

Tabloidul susține că Anamaria Prodan ar avea câteva kilograme în plus și și-ar edita fotografiile de pe rețelele de socializare, pentru a părea mai sexy și mai slabă, ceea ce sincer a lăsat mulți fani cu întrebări.

Nici impresara nu s-a lăsat mai prejos și a a reacționat după articol, postând o fotografie cu ea de luni și un mesaj pentru tabloidul care a acuzat-o că și-ar modifica pozele.

„I love haters! Welcome doubters (n.r. Îi iubesc pe cei care mă urăsc. Bine ați venit cei care vă îndoiți). De ieri de la mare, din Mamaia. Am slăbit 10 kilograme. Proud of me! Perfect look for 47 years old (n.r. Sunt mândră de mine! Arat perfect pentru 47 de ani). Urât să modifici pozele pentru ziar, dar frustrarea e mare. #anamariaprodan #lovemylife #perfectlook", a scris Anamaria pe Facebook, postând poza de mai jos.

Însă, fanii sunt încă nedumeriți pentru că diferența din poze e izbitoare: unghiul din care e făcut fotografia e diferit, lumina e diferită, îmbrăcămintea e diferită și chiar modul în care stă Anamaria fac greu de crezut că ea nu și-a modificat pozele sau cel puțin nu a apelat la trucuri de fotografie pentru a arăta mai tonifiată.