Oana Roman SE DESTĂINUIE: Detalii picante despre RELAŢIA cu actualul SOŢ: “Nimeni nu ne dădea vreo şansă”

Oana Roman a oferit de curând detalii despre poveste de dragoste pe care o are cu actualul sot, Marius Elisei. Ea a declarat ca inceputurile casniciei nu au fost usoare, mai ales din cauza gurilor rele care nu le dadeau vreo sansa. Timpul a dovedit insa ca relatia este una durabila.

“Da, am si un sot, care a venit cand trebuia sa vina, nu cand mi-am dorit eu. Atunci cand a trebuit, atunci s-a intamplat.

Sunt recunoscatoare lui Dumnezeu in fiecare zi pentru ca mi-a daruit o familie frumoasa si pentru ca alaturi de Marius am facut un copil atat de minunat. Pentru ca reusim sa avem o familie atat de frumoasa si sa facem lucruri impreuna. Mai mult, oricat de greu ne-a fost in anumite momente am reusit sa trecem mai departe si sa mergem in sus, intotdeauna in sus.

Mie lumea nu prea imi spunea anumite lucruri, pentru ca nu prea ascult eu de nimeni, dar, da, la inceputurile noastre s-au facut speculatii destul de multe in zona publica. Dar uite ca speculatiile acelea au fost complet infirmate de realitatea vietii, pana la urma.

Acum, tot ceea ce ne dorim este sa fim sanatosi, sa fie pace si iubire ca restul le facem pe toate”, a declarat Oana Roman potrivit wowbiz.ro.