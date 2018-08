PANICĂ TOTALĂ pentru Andreea Marin: Nu știam cât e de GREU...

Andreea Marin, copleşită de emoţie!

Fiica ei a participat, de curând, la primul concurs de cultură generală organizat la Barcelona. Vedeta a mărturisit că nu ştia cât este de greu pentru un părinte să trăiască emoțiile copilului şi le-a împărtăşit fanilor ei momentele de bucurie prin care a trecut.

"Nu știam cât e de greu pentru un părinte să trăiască emoțiile copilului sau și să stea deoparte, știind că e rândul lui să se descurce fără sprijinul mamei. Cu puțin timp în urmă, când fetița mea s-a întors acasă și mi-a spus că s-a calificat la faza globală a World Scholar’s Cup, credeam că e o glumă sau o neînțelegere. S-a pregătit singură, alături de colegii săi, nu părea decât o activitate opțională, așa că surpriza a fost cu atât mai mare. Astăzi, competiția de cultură generală are loc la Barcelona, o săptămâna de provocări, examene, dar și momente vesele, frumoase, mii de copii energici, curioși și isteți veniți din toate colțurile lumii și un spirit extraordinar al competiției, a cărei finală va avea loc în SUA, la Universitatea Yale. Când am pășit pe scările clădirii unde aveau loc astăzi testele de cultură generală și concursul de dezbatere în engleză între echipe din țări diferite, mi-a bătut inimă cu putere, așa cum nu a mai făcut-o: primele sale examene cu adevărat serioase, iar eu nu puteam decât… să aștept. Mi-a revenit zâmbetul doar după ce am văzut-o ieșind cu lumina pe chip și mi-a mărturisit unul dintre subiectele tezei scrise: „Cum credeți că ar fi decurs povestea lui Romeo și a Julietei dacă ar fi avut la îndemână uneltele moderne și posibilitatea comunicării în spațiul virtual?” Argumentele și optimismul poveștii, așa cum a fost văzută de fetița mea, au fost savuroase, așa că mi-a topit emoțiile. Până mâine, când echipă României e pregătită pentru orice provocare, fie că e vorba de științe, arte, literatură universală sau… dans. Își vor reprezenta țara în straie populare, dansând Ciuleandra. Mulțumesc din suflet profesorilor lor minunați! Cu emoție, ținem pumnii strânși", a scris Andreea Marin, pe pagina sa de socializare.