Povestea unei rivalități! Pe cine A URÂT DE MOARTE Elena Ceaușescu (VIDEO)

Pentru perioada comunistă, să fii duşmanul personal al Elenei Ceauşescu şi să supravieţuieşti in Romania constituiau un lucru destul de greu. Un astfel de caz a fost cel al Violetei Andrei, una dintre cele mai frumoase actriţe din ţara noastră, pe care soţia dictatorului a scos-o de pe platourile de filmare în 1982.

