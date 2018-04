Sicriul cu trupul interpretei de muzică populară, Ionela Prodan, a fost depus marți, în jurul orei 17:00, la Capela Cimitirului Bellu.

Coșciugul regretatei artistei era alb, iar acesta a fost purtat pe brațe de patru bărbați până la capelă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.