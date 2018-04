SIMONA GHERGHE a vorbit în PREMIERĂ despre BOALA NEMILOASĂ: “S-a taiat totul, dintr-o dată! Am plâns…”

Prezentatoarea de la Acces Direct a vorbit despre problemele de sanatate! Simona Gherghe a fost suspecta de diabet gestațional și a ținut un regim drastic. Acest lucru s-a intamplat in perioada sarcinii.

„Am nascut de 10 luni, am fost norocoasa. Asa a reactionat corpul meu la sarcina, dar in ultimele 2 luni m-am chinuit. Am avut niste probleme de sanatate, dar totul a fost bine. Regimul pe care l-am tinut in ultimele luni de sarcina m-a ajutat si dupa ce am nascut-o pe Ana. Asa am slabit. Am avut o problema grava de sanatate.

Doctorita care mi-a urmarit sarcina a fost alaturi de mine. A fost o sarcina grea. Mi-a recomandat o analiza si am descoperit ca pancreasul meu a obosit. Avea valori aproape de pancreatita. Daca nu descopeream problema, cine stie ce s-ar fi intamplat. Eram cu sarcina in 6-7 luni. Atunci am tinut un regim drastic.

Nu am avut voie nimic gras, ulei, nimic dulce. Abia mi se deschisese apetitul si aveam un apetit pentru cartofi prajiti… S-a taiat totul, dintr-o data! Aveam voie sa mananc doar legume uscate, peste la cuptor facut in apa, branza degresata si un mar verde. Aveam voie 2-3 cirese. Asta am mancat pana la finalul sarcinii, dar pana la urma m-am obisnuit.

Am plans de pofta si de foame, dar am facut-o pentru copilul meu. Ana s-a nascut sanatoasa. Pancreasul meu a fost foarte incarcat. Am fost suspecta si de diabet gestațional, dar nu a fost asta”, a marturisit Simona Gherghe pentru Antena 3.