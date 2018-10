ȘOC în lumea MANELELOR! Regale FLORIN SALAM a dispărut fără URMĂ! Preoții au venit la locul FAPTEI! Fanii sunt ULUIȚI

Florin Salam a luat o decizie surprinzătoare! Manelistul a decis să ia o mică pauză de la cântat și să plece în Israel.

Acolo, alături de Roxana Dobre, renumitul artist s-a botezat în apele Iordanului.

Evenimentul s-a petrecut în timpul unei vizite pe care renumitul cuplu a făcut-o împreună cu finii lor în Israel, scrie cancan.ro.

“Foarte recent, alaturi de sotul meu, am fost nasii unui copil. Iar cum parintii copilului pe care l-am botezat stiau ca Florin iubeste Israelul si ca ii place sa mearga in locurile sfinte, ne-au dus si pe noi la Iordan, loc in care ne-am botezat, din nou. Ne-a facut o placere deosebita sa mergem acolo, sa luam parte la ritualurile sfinte si ne-am simtit curatati de toate pacatele si de toate problemele si, astfel, am putut fi nasi, cu adevarat. A fost ceva cu totul si cu totul deosebit”, a declarat Roxana Dobre