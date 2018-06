Sore, mărturisire șocantă: Sunt BIPOLARĂ

Frumoasa cântăreață Sore a făcut o mărturisire șocantă.

“Sunt bipolară și obsedată de control”.

Nu, nu e concluzia unui psiholog, e “diagnosticul” pe care și l-a pus singură, după ce și-a dat seama că una e pe scenă și alta e acasă, ca și cum ar avea dublă personalitate.

“Obsesia mea de a nu fi penibilă poate fi tradusă altfel: sunt obsedată de control. Adică… îmi place să am lucrurile în mâini, să am frâiele în mâini, să pot să controlez cât mai multe lucruri cu privire la profesie, la viața personală, la look, la orice. Îmi place să fiu omul care ia decizii, nu îmi place să se ia decizii în locul meu. Chiar dacă am o echipă cu care lucrez, asta este firea mea.

Uneori, am spus că sunt bipolară, în sensul că iubesc scena, iubesc meseria pe care o am și îmi place să fiu în atenția publicului pe scenă, dar în momentul în care cobor de pe scenă, redevin cealaltă fată. Nu neapărat mamă, că asta am avut-o și înainte să devin mamă… Îmi place să fiu cântăreață, dar nu îmi place să fiu vedetă, celebritate, cum se cheamă treaba asta”, a spus Sore, potrivit Libertatea.