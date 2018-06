Tiramisu fără cafea: Secretul deliciosului desert italian

Tiramisu este un desert italian care nu necesită coacere și este foarte rapid de realizat. Denumirea vine din italiană și înseamnă de fapt ridică-mă (tira mi su).

Alaturi de clasicele cremsnit si savarina, acest desert ne face cu ochiul de fiecare data cand ajungem intr-o cofetarie.

Cei carora nu le place tiramisu invoca prezenta cafelei in compozitia acestui delicios preparat. Nu-i nimic! Pentru ei s-a inventat tiramisu fara cafea.

Ingrediente necesare pentru tiramisu fara cafea: 500 grame de piscoturi, 500 grame de mascarpone, 200 de mililitri de smantana pentru frisca, 5 linguri de zahar pudra, esenta de vanilie

Pentru sirop, ai nevoie de: 500 de mililitri de apa, 250 grame de zahar, esenta de migdale. Prajitura se orneaza cu cacao, iar acest ingredient poate inlocui cu desavarsire cafeaua.

Mod de preparare:

Bate smantana pentru frisca cu mascarpone. Ambele trebuie sa fie la temperatura camerei. Din smantana si mascarpone trebuie sa obtii o crema densa, omogena. Incorporeaza zaharul pudra si esenta de vanilie si mixeaza aproximativ 2 minute.Apa si zaharul se pun la foc mediu. Amesteca pana cand zaharul se dizolva complet in apa. Cand siropul da in clocot, ia craticioara de pe aragaz.

Insiropeaza piscoturile pe rand si asaza-le pe tava. In functie de cat de mari sunt piscoturile si tava, pune o treime din crema pe blat sau jumatate din ea (se pune ochiometric, cat sa acopere piscotul).

Presara cacaoa deasupra prajiturii si pune tiramisu la frigider aproximativ 40 de minute.

Daca vrei un plus de savoare, pune o frunza, doua de menta deasupra. Mirosul puternic de menta se va impregna in prajitura ta fara cafea si ii va da un gust senzational.

Sursa: likeachef.co