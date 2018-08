Totul a ieșit la iveală: Adevărul despre relația dintre Andreea Esca și Alexandre Eram...

Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram, formează unul dintre cele mai trainice cupluri din lumea mondenă. Sunt căsătoriți de aproape 20 de ani și au o familie foarte frumoasă.

Puțini știu însă că prezentatoarea tv a făcut mari eforturi să-l cucerească pe omul de afaceri care, mai apoi, i-a devenit partener de viață.

Într-un interviu pe care l-a acordat pentru revista Tango, Andreea Esca a povestit că a pus la cale tot felul de strategii pentru a-i atrage atenția lui Alexandre.

„Prima dată l-am văzut la o petrecere, la un restaurant pe malul lacului. L-am văzut printre oameni şi mi-a plăcut foarte mult. L-am văzut aşa de frumos şi am întrebat o prietenă cine este băiatul acesta. Lavinia Sârbu, fosta soţie a lui Adrian Sârbu, se ocupa de vestimentaţia noastră la Pro Tv pe vremea aceea şi mi-a zis: ştiu eu, stă cu noi pe stradă, sacourile voastre le facem la fabrica unde lucrează el. Vrei să ţi-l prezint? Îl cheamă Alexandru. Da, îi zic.

L-a chemat şi am început să vorbim. Mi-a spus că e francez. El era directorul fabricii. Lucra acolo pentru că tatăl lui îl cunoştea pe omul care avea această fabrică….I-am zis Laviniei ca data viitoare când se duce la fabrică, să îmi spună şi mie, că trebuie să merg neapărat.

M-am dus la fabrică, m-am prefăcut interesată de tot ce e acolo, dar el nu m-a sunat. Ne-am mai dus o dată, tot degeaba… Apoi am auzit că pleacă în vacanţă şi am înţeles că era într-o relaţie. Am văzut că nu reacţionează în niciun fel, dar eu am mai încercat. Trecuse vara, eu mă mutasem într-o casă nouă şi zic: taci că îl sun acum şi îi spun că îmi trebuie uşă, că aveau şi uşi la fabrică.

Mi-a trimis pe altcineva, n-a venit el, aşa că n-am rezolvat nici cu uşa. N-am rezolvat nici mergând la standul de baterii Fulmen pe care îl aveau la Saab, deşi m-am dus în fiecare zi să fac reportaje acolo… Ba chiar la stand, într-o zi, era şi cu fata aia cu care era el atunci…Era superbă, dar… ce să facem? I-am zis „Bună' şi am plecat. La un moment dat l-am invitat la jurnal. N-a venit, a zis că nu poate.

Până la urmă, văzând că nu vrea şi nu vrea, a început să îmi iasă din cap. Mi se păruse că făcusem tot ce puteam să fac. Am lăsat undeva în spate proiectul şi mi-am văzut de viaţă…

Peste câteva luni, m-am dus la o petrecere la Vox Maris, cu prietenul meu care mă adusese la Soti…

Cum stăteam noi la masă, pe cine văd? Pe el. Era cu un prieten! Când l-am văzut, a fost groaznic, s-a reactivat totul, că eu nu sunt în stare să abandonez!

Era chiar foarte haios scris. Şi a doua zi a venit după jurnal şi m-a aşteptat cu flori. Ne-am dus la un restaurant şi, gata, s-a rezolvat. Din ziua aceea am rămas împreună”, a povestit Andreea Esca.