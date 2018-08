Vestea șoc care bulversează lumea mondenă: Din păcate este vorba de îndrăgitul designer Cătălin Botezatu...

Designerul Cătălin Botezatu are probleme de sănătate. Până la vârsta de 51 de ani, acesta a suferit trei preinfarcturi și are montate la inimă cinci stenturi. Astfel, el susține că este recunoscător că se trezește în fiecare dimineață.

„Acum două săptămâni, la un ultim control, care a fost la Târgul-Mureș, este adevărat că s-a tras un mic semnal de alarmă legat de o valvă a inimii, dar în rest sunt bine. Trebuie să plec în Turcia, la control. Pastilele sunt la fel de multe, dar facem față. Eu mă rog și îi mulțumesc Lui Dumnezeu în fiecare seară că dimineața mă trezesc și că mi-a dat șansa să văd lumina zilei, iar seara mă rog să văd lumina zilei a doua zi. Dumnezeu decide dacă o să mă opresc într-un fel sau altul. Am un program ucigător, care mă ține în formă, pentru că mă ghidez după următorul principiu: sunt un cal pur sânge, care niciodată nu aleargă după un lucru pentru a câștiga, ci pentru a întreține forma. Nu una obișnuită, ci una de calitate. Am un program încărcat, filmez ore și ore, am prezentări, multe evenimente, dar nu mă las. Am ajuns să dorm câte două-trei ore pe noapte. Ajung să mă culc pe la trei-patru dimineața și mă trezesc la șapte dimineața, dorm 3 ore pe noapte”, a spus Botezatu.

În octombrie 2015, Cătălin Botezatu fost operat la inimă în Turcia, la Istanbul, asta după ce în mai 2014 i-au fost montate trei stenturi pe aorta coronară, care iriga 60% din inimă. În total are 5 stenturi montate şi interdicţia de a face efort fizic.