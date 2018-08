Vestea tristă a fost făcută: Din păcate este vorba de celebrul Marilyn Manson. Totul s-a întâmplat pe scenă. Mii de fani sunt în lacrimi... (VIDEO)

Celebrul cântăreț Marilyn Manson şi-a încheiat brusc un concert pe care îl susţinea la Cynthia Woods Mitchell Pavilion din Texas, sâmbătă seară, după ce i s-a făcut rău pe scenă.

Potrivit presei locale, incidentul a avut la bază o toxiinfecţie alimentară.

Manson a ajuns cu întârziere la show, iar managerul lui a gonit fotografii din faţa scenei, susţinând că artistul se simte rău şi nu doreşte să fie fotografiat.

Mai mult, acesta s-a clătinat mare parte din concert şi a căzut la finalul piesei „Sweet Dreams (Are Made Of This)”, cover după Eurythmics.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.