Traian Băsescu a declarat că PSD este un partid care nu se ghidează după nicio regulă în bătălia sa pentru acapararea întregii puteri. Prin urmare, președintele Klaus Iohannis ar fi trebuit să îi impună niște reguli.

Băsescu a dat exemplu modul în care a gestionat el relația cu Victor Ponta, după ce USL-ul a câștigat alegerile cu un scor mult mai mare decât cel obținut de PSD în 2016.

”Țara parcă e o navă în derivă. Toate instituțiile se bat cu toate instituțiile, iar blocajul de colaborare între președinție și guvern e extrem de dăunător și ține lucrurile blocate în interior. Din exterior se vede groaznic, se vede o țară care nu e gestionată, care nu are direcție și nici obiective.

Aici, să nu se supere președintele Iohannis, dar putea să mă urmeze, pentru că despre PSD știa foarte bine că e un partid care nu are reguli și când un partid nu are reguli în bătălia lui pentru a acapara toată puterea, faci un lucru foarte simplu: îi pui reguli, iar regulile trebuiau stabilite între președinte și premier.

Fără un protocol nu merge și se vede acum. Vă aduc aminte experiența mea cu un USL, care câștigase cu 68% alegeri. Nu i-am dat lui Ponta postul de premier până când n-am făcut celebrul protocol de coabitare. După ce l-a semnal, la două zile eram la Bruxelles, cu protocolul în orginal și tradus și de depus ca garanție la președintele Comisiei Europene, care se uita și vedea cine și ce n-a făcut. Drept pentru care pisicul a primit un to do list după un timp, în baza a ce nu respecta din protocol. Uite așa țara a putut fi ținută pe o linie consecventă în ceea ce privește politicile europene, dar și evoluțiile interne”, a declarat Traian Băsescu, la școala de vară a PMP.

