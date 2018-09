Băsescu: E interesant să mergi prin Parlament cu hârtii scrise cu ''ue PSD'', dar trebuie și acțiune. Trebuie depusă o moțiune de cenzură! (VIDEO)

Traian Băsescu a declarat că acesta este un bun moment pentru o moțiune de cenzură. În opinia sa, modul dezastruos în care Guvernul Dăncilă a acționat în criza pestei porcine, dar și ”mineriada” din 10 august sunt motive suficiente pentru o moțiune.

PMP a început demersurile pentru depunerea moțiunii, dar se pare că PNL și USR nu prea se înghesuie s-o susțină, deși pretind că fac opoziție la coaliția PSD-ALDE. Băsescu susține că liberalii trag de timp și spun că vor să mai discute, în vreme ce USR-iștii nici nu se mai obosesc să răspundă la telefon.

În acest context, Băsescu și-a sfătuit colegii de partid să spună că moțiunea este ”ideea genială a lui Barna și Orban”, numai să-i convingă pe cei din USR și PNL să susțină demersul.

