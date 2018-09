Eugen Tomac (PMP): Pensiile speciale sunt un furt din banul public. Nu putem avea mai multe categorii de cetățeni, unii cu drepturi speciale, alții buni doar de muncă și de plătit taxe (VIDEO)

Pensiile speciale sunt un furt din banul public, a declarat președintele PMP. În opinia lui Eugen Tomac, societatea nu se poate dezvolta dacă unii cetățeni au doar drepturi și pensii speciale, iar alții sunt buni doar de muncă și de plătit taxe.

”Printre prioritățile noastre este și această inițiativă, pe care am depus-o în Parlament, prin care cerem eliminarea tuturor pensiilor speciale. Pensiile speciale sunt un furt din banul public, iar românii nu mai pot avea încredere într-o clasă politică care-și dă privilegii după privilegii.

Am votat împotriva pensiilor speciale pentru parlamentari pentru că sunt un furt. Să fii parlamentar sau primar este o onoare, nu un privilegiu, cum crede PSD sau cum cred celelalte partide, care nu au vrut să conteste împreună cu noi la CCR Codul Administrativ. Veți vedea că vom avea dreptate.

Nu putem crea mai multe categorii de cetățeni, unii cu drepturi și pensii speciale, alții buni doar de muncă și de plătit taxe. Așa nu se poate dezvolta o societate”, a declarat Eugen Tomac, la școala de vară a PMP.

