PROTEST inedit în PIAȚA VICTORIEI! Un celebru pianist cântă pentru libertate şi justiţie, la o lună de la intervenția BRUTALĂ a JANDARMILOR (FOTO,VIDEO)

Un nou protest pașnic a avut loc sâmbătă seara în Piața Victoriei la o lună de la mitingul diasporei din 10 august, când intervenția în forță a jandarmilor s-a soldat cu sute de răniți.

Câteva sute de manifestanți au protestat sâmbătă împotriva guvernării PSD-ALDE. Printre ei se numără și celebrul pianist Davide Martello care a oferit un recital în mijlocul Pieței pentru libertate și pentru justiție.

Martello este cunoscut pentru momentele muzicale pe care le-a oferit în zone de conflict din întreaga lume, precum Piaţa Taksim din Istanbul, Battaclan, Euromaidanul din Kiev sau chiar în Afghanistan.

"La aproape o lună de la evenimentele din 10 august, ne întâlnim în acelaşi loc ca să demonstrăm că suntem mulţi, uniţi şi puternici, şi că gustul pentru libertate nu poate fi îndepărtat nici cu gaze lacrimogene, nici cu pulane, nici cu tunuri cu apă.

De asemenea, e un bun prilej să le arătăm că îi vedem în continuare, ştim că singura lor preocupare este cum să dea OUG pentru amnistie şi graţiere şi nu vom permite aşa ceva.

Alături de noi se va afla, de la ora 19:00, cel care şi-a dus pianul pentru a cânta în multe zone de conflict din lume (în Piaţa Taksim din Istanbul, la Battaclan, în Euromaidanul din Kiev sau în Afghanistan) - Klavierkunst - Davide Martello. Este important să păstrăm tăcerea pentru a putea asculta cântecul său pentru libertate şi justiţie.

Ne vedem Sâmbătă 8 septembrie de la ora 18:00 în Piaţa Victoriei cu gust de libertate şi respect pentru victimele abuzurilor", transmit organizatorii evenimentului, Rezistenţa şi Corupţia Ucide.

