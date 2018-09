CONSILIERUL MAGIC din PNL. Un politician se laudă că are puteri miraculoase. Aveţi frici de care nu puteţi scăpa? Liberalul le poate vindeca! (VIDEO)

Un consilier judeţean e expert în... descântece! Ştefan Ion îi face concurenţă acerbă Melissei şi Vanessei, celebrele vrăjitoare. Spune că se pricepe de minune să-i vrăjească pe alegători, fie în calitate de consilier judeţean pentru PNL, fie în calitate de... vraci! Liberalul se laudă pe blogul personal că ar deţine puteri magice și se autoproclamă expert în psihologie şi hipnoterapie, informează B1 TV.

Nu vindecă doar ţara, ci şi spiritul cetăţenilor. Se laudă cu numeroase proiecte propuse pentru Galaţi, dar şi cu puteri miraculoase. Se numeşte Ştefan Ion şi, după cum se recomandă chiar el pe blogul personal, are vaste cunoştinţe de psihologie, teologie şi terapii alternative. Este Maestru Reiki, Preot, Reflexoterapeut, Terapeut de Vindecare Reconectivă, iar stufoasa listă continuă.

