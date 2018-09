Centenarul, sărbătorit în SUA. George Maior a dat lovitura de start a meciului de baseball dintre Washington Nationals şi Chicago Cubs (VIDEO)

Acuzat că se implică în jocuri politice, în loc să-şi facă treaba de ambasador în SUA şi ameninţat cu rechemarea în ţară, George Maior dă o replică PSD în Statele Unite. Pentru a celebra Centenarul, Maior a dat lovitura de începere la un meci de baseball între echipele Washington Nationals şi Chicago Cubs, informează B1 TV.

România a fost invitată să participe la evenimentul „Taste of the World", organizat de una dintre cele mai apreciate echipe de baseball ale momentului, Washington Nationals, cu ocazia meciului dintre echipa locală şi Chicago Cubs, cea mai populară echipă de baseball din SUA.

Cu acest prilej, Ambasada României a pregătit un eveniment de promovare a Centenarului şi a tradiţiilor culturale româneşti. Ambasadorului României, George Maior, i-a fost acordată lovitura de începere a meciului, iar drapelul României a fost prezentat pe terenul de joc în cadrul unei ceremonii oficiale.

