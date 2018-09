Victor Ponta a venit luni seară în emisiunea "Dosar de Politician" de pe B1TV cu noi imagini care arată relația extrem de apropriată dintre Liviu Dragnea și cei pe care îi numește acum drept dușmanii săi din "statul paralel": fosta conducere a SRI formată din George Maior și Florian Coldea, cât și fostul procuror șef al DNA, Laura Codruța Kovesi.

Într-una din aceste imagini, Liviu Dragnea apare discutând alături de George Maior și Florian Coldea la un eveniment.

Cea de-a doua este imaginea integrală cu Liviu Dragnea fotografiindu-se cu George Maior, în timp ce în spate stă Laura Codruța Kovesi.

"Toata povestea cu Dragnea care luptă cu statul paralel este o uriașă minciună, nu o crede nimeni, cu asta incerci să acoperi toate celelalte proobleme", a precizat Victor Ponta.

Felul în care Liviu Dragnea a fost protejat de vreo acțiune a autorităților privind activitățile sale este o dovadă a apropierii de SRI și DNA, susține Ponta.

"Vreau să înțelegeti de ce atâția ani domnul Dragnea pe problema Tel Drum nu a avut niciun fel de necazuri. În dosarul Belina a fost trimisă în judecată Sevil Shhaideh, vă spun eu că am fost acolo și acolo stă Dragnea nu Sevil Shhaideh", a arătat fostul premier.

Acesta a mai completat afirmând că el nu crede că există niciun "stat paralel", ceea ce este numit așa fiind de fapt instituțiile pe care nu le controlează Liviu Dragnea.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.