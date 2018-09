Liviu Dragnea a reacţionat imediat ce Victor Ponta a prezentat, în exclusivitate pe B1TV, noi imagini care îl arată alături de ceea ce numeşte "statul paralel": George Maior, Florian Coldea, Laura Codruţa Kovesi. Preşedintele PSD i-a cerut lui Ponta să arate toate pozele pe care le are. (Imagini pot fi văzute AICI)

"Habar n-am dacă fotografia este reală sau nu. Eu n-am ascuns niciodată faptul că m-am întâlnit cu Maior, cu Coldea. Cred că era ziua SRI, la acest eveniment erau cred peste 100 de oameni(...). Mâine poate să apară o poză cu mine și Gabi Vlase. Sunt metode securiste. Îi zic lui Maior, că Maior i le dă lui Ponta, să scoată toate pozele”, a spus Dragnea la Antena3.

"Să scoată toate pozele. Nu erau eveniment ascunse, era un fotograf de la SRI, care făcea poze tututor. (...) Faptul că am poze stând de vorbă cu unul și cu altul nu mă compromite pe mine. Nu văd de ce nu le dau pe toate. Eu am primit astfel de amenințări”, a adăugat Liviu Dragnea.

În replică, Victor Ponta a declarat pentru B1TV că va scoate câte o poză pe zi din cele care îl arătat pe Dragnea alături de "statul paralel". Mai mult, Victor Ponta a susținut că Sebastian Ghiță ar avea imagini și de la celebra "tăiere a porcului când Dragnea fugea după Kovesi să îi dea șorici".

"Dacă minte acum înseamnă că are o boală gravă", a afirmat Victor Ponta.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.