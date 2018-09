Victor Ponta aruncă BOMBA: Sebastian Ghiţă are poze cu Dragnea la tăierea porcului în timp ce o fugărea pe Kovesi cu şoriciul (VIDEO)

Victor Ponta pregăteşte o nouă bombă pe scena politică pentru Liviu Dragnea! Fostul premier a anunţat că va posta în fiecare zi câte o fotografie care îl arată pe liderul PSD altături de cei care îi numeşte acum duşmanii săi din statul paralel.

Mai mult, Victor Ponta a plusat şi a precizat că Sebatian Ghiţă ar avea fotografii de celebra "tăiere a porcului când Dragnea fugea după Kovesi să îi dea șorici".

"Nu am fost la tăierea porcului, de exemplu. Are (nr. poze) domnul Ghiţă. Da, le-am văzut, am şi râs de ele, mi se părea ceva înfiorător cum o alerga Dragnea cu şoriciul pe Kovesi. Era jenată de situaţie, să te fugărească Dragnea cu şoriciul după ce s-a umplut de sânge acolo cu porcii", a dezvăluit Victor Ponta.

