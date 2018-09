Traian Băsescu, despre scandalul pozelor Ponta- Dragnea: Foarte interesant ar fi să ne spună ce făceau la întâlnirile săptămânale de la sediile SRI (VIDEO)

Traian Băsescu a comentat în emisiunea Dosar de Politician de pe B1TV fotografiile făcute acum publice de Victor Ponta în care se arată apropierea dintre Liviu Dragnea şi cei pe care îi numeşte duşmanii săi din "statul paralel".

Fostul preşedinte a precizat că acestea sun imagini de la evenimente, dar mai interesant ar fi să spună public ce discutau liderii politici la întâlnirile ce aveau loc de 2 ori pe săptămână la sediile SRI.

"Aceste fotografii clar la niste evenimente, ba o zi, ba alta. Foarte interesant ar facă ne-ar spune, dar acolo cu certitudine nu mai are Victor Ponta fotografii la acele întâlniri care se produceau de două ori pe săptămână aşa cum ne spunea Sebastian Ghiţă şi nu a fost contestat de nimeni. La acestea participau George Maior, Coldea, Dragnea, Ponta, Dîncu, Kovesi. Alea sunt importante. Sebastian Ghiţă a declarat că se întâlneau de 2 ori pe săptămână la K2, T14. Alea sunt importante.

Astea sunt de la nişte evenimente şi, sigur, sunt de discutat doar aspectele morale că nu e nimic ilegal", a comentat Traian Băsescu.

Fostul preşedinte a precizat că cel mai probabil la aceste întâlniri se pregătea strategia de după terminarea mandatului să de preşedinte.

"Au pregătit preluarea şi rămânea pe funcţii, asta au pregătit din 2012 până la terminarea mandatului", a afirmat Traian Băsescu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.